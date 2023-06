Manchester City | anche Haaland titolare per la finale di FA Cup

(Di sabato 3 giugno 2023) Alle 16:00 ci sarà il fischio d’inizio delladi FA Cup traUnited: Pep Guardiola ha schierato i titolari. Ecco le sue scelte per conquistarequesto trofeo. Dopo testa alla Champions League contro l’Inter (vedi articolo).FA CUP ? Ilha nelle ultime gare, dopo aver vinto matematicamente la Premier League, fatto molto turnover. Cosa che non si ripete, però, oggi in occasione delladi FA Cup contro ilUnited. Il Triplete resta l’obiettivo principale, quindi prima derby e poidi Champions League contro l’Inter. La formazione...

Manchester City (4 - 3 - 3): Ortega; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Silva, Haaland, Grealish.
Manchester United (4 - 3 - 3): De Gea; ...

