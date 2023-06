“Mamma | lui è un mostro” | la lettera immaginaria di Thiago scritta dalla sorella di Giulia Tramontano

(Di sabato 3 giugno 2023) Un messaggio da un bambino mai nato. “”, inizia così lada parte di, il bimbo che, la 29enne uccisa una settimana fa a Senago, pubblicata su Instagram da Chiara, l’inconsolabiledella vittima. Di fronte all’accusa di interruzione non consensuale di gravidanza (uno dei tre capi d’accusa di cui deve rispondere Alessandro Impagnatiello, insieme all’omicidio aggravato e occultamento di cadavere), il bimbo attraverso le parole della zia diventa una persona: “Ma che è questa cosa, mammina? Lui mi ha ammazzato, ci ha ammazzati entrambi! lo non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia e gambe e testa e cuore. E avevo anche imparato ad amarlo. Lui, il ...

La moglie se ne era andata di casa enel 2022 aveva ottenuto l'affidamento della figlia. La ...che dopo il diniego della misura restrittiva da parte del gip 'non ci siano rischi pere figlia',......scritta allaGiulia da Thiago , così come avrebbero voluto chiamare il futuro nascituro: 'Io non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia, gambe, testa e cuore'. 'mi ha ......iniziato la convivenza (...) nel febbraio 2021" Con una lettera immaginaria scritta alla... "mi ha ammazzato. Ci ha ammazzati entrambi!". "Quello un mostro è, senza cuore. Ci ha ammazzati, ...

La disperazione della mamma dell'assassino di Giulia: "Mio figlio è un mostro" AGI - Agenzia Italia

La sorella di Giulia Tramontano ha voluto dare voce al nipotino Thiago attraverso una lettera pubblicata sui social ...Thiago sarebbe nato fra circa due mesi. Ma la sua vita, prima ancora di cominciare, è stata spezzata insieme a quella della mamma Giulia Tramontano, che lo portava in grembo, dal ...