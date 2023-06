Maltempo in Valle Telesina | Fusco Cia | “Preoccupati per i nostri vigneti”

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl presidente di Cia Benevento Carminelancia il suo allarme dopo il violento nubifragio e la pesante grandinata che oggi ha interessato il Sannio e in particolare la.“Il– ha dichiarato– torna a fare danni alle nostre aziende agricole e devasta interi. In queste ore registriamo grande preoccupazione diassociati e chiediamo a gran voce alle istituzioni, a tutti i livelli, di intervenire in tempi stretti con misure di sostegno concreto per i tanti imprenditori agricoli che non devono essere lasciati soli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il presidente di Cia Benevento, Carmine Fusco, lancia l'allarme dopo il violento nubifragio e la pesante grandinata che oggi ha interessato il Sannio e in particolare la Valle Telesina. "Il maltempo –