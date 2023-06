(Di sabato 3 giugno 2023) Undi particolare intensità si è abbattuto, verso le 15, sul comune di Baiso, nel: laha causato il crollo di un albero su alcune macchine parcheggiate in località Roteglia - ...

Un temporale di particolare intensità si è abbattuto, verso le 15, sul comune di Baiso, nel Reggiano: laha causato il crollo di un albero su alcune macchine parcheggiate in località Roteglia - nessuna persona è rimasta ferita - e seri disagi alla circolazione sulla Strada Regionale 486 e sulla ...Il, come da previsioni, colpisce questo ponte del 2 giugno e qualche minuto fa alcuni ... Pioggiadunque sulla Siena - Grosseto da Monticiano in poi e l'acqua arriva sulle strade del paese ...Sono attese piogge sparse, anche a carattere dirovescio soprattutto sulle zone interne e ... Bari e Brindisi dovrebbero essere solo sfiorata dall'ondata di, con cielo poco nuvoloso e ...

Maltempo: forte temporale nel Reggiano, strade allagate Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Maltempo, a San Rocco a Pilli sottopassi allagati. Sulla Siena - Firenze traffico bloccato a Badesse per grandine ...