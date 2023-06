Maltempo | ancora temporali | disagi e allagamenti da Marche | a Toscana a Emilia-Romagna

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilcontinua a flagellare diverse zone d’Italia, soprattutto al Nord e al Centro. Un forte temporale ha creato apprensione a Forlì, in alcuni quartieri già martoriati dall’alluvione. Fortianche su Bologna e provincia.ad Arezzo e Siena. Bome d’acqua su Fabriano (Ancona) e nell'entroterra pesarese. Nubifragi nel Reggiano e sul Sannio. In alcuni tratti, problemi nella circolazione dei treni (LO SPECIALE SULL'ALLUVIONE IN).

...in Italia Il persistente afflusso di correnti umide sul Mediterraneo centrale favorisceuna ...la giornata di domani domenica 4 giugno sarà determinante nella formazione e lo sviluppo di...La sala operativa del Comando di via Zigarelli ricevediverse richieste di soccorso ma la situazione sta lentamente migliorando.... senza dubbio una delle zone più martoriate daldei giorni scorsi. A rimanere ferito ... Piede in fallo Ad un tratto, per causeda accertare e al vaglio delle forze dell'ordine, il 71enne ...

Ancora maltempo nel Nord Sardegna, è allerta meteo Gallura Oggi

Un forte temporale si è abbattuto nella zona intorno alle 16, causando lo smottamento nello stesso punto del settembre scorso ...Meteo - L'assenza dell'Alta pressione sta portando piogge e temporali termoconvettivi, con altro maltempo in arrivo: i dettagli ...