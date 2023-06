Maltempo a Matera | la strada diventa un fiume | uomo trascinato dall' acqua

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilnella giornata di ieri si è abbattuto su. In alcuni video pubblicati sui social si vedono tavolini, ombrelloni e sedie travolti ...

Allagamenti anche sulla strada statale Basentana, all'altezza di Grassano () Dal pomeriggio la strada statale 407 'Basentana' è stata chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Garaguso a ...Ilcolpisce ancora e questa volta in entrambi i capoluoghi di provincia. Dopo una mattinata di sole, pomeriggio di forti precipitazioni a. La protezione civile diha comunicato ...

Matera, strade come fiumi dopo il diluvio: le incredibili immagini La7

In Basilicata - colpita ieri da forti temporali - è sospesa la circolazione ferroviaria tra Campomaggiore (Potenza) e Salandra (Matera) sulla tratta Taranto-Salerno, sulla quale "i treni Alta Velocità ...Il maltempo ha flagellato nelle scorse ore la città di Matera e la relativa provincia: alcune persone sono state trascinate dall'acqua per le strade.