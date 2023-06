Malore mentre gioca in casa | morto bimbo di 4 anni

(Di sabato 3 giugno 2023) Stavando quando ha accusato un. Il dramma si è consumato in pochi attimi, il bambino si è accasciato sul pavimento ed èsul colpo. Aveva solo 4. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio in unafamiglia a Roma, davanti agli occhi disperati della mamma del piccolo...

... non sarebbe adeguatamente segnalato, fanno pensare a un improvvisoo a un colpo di sonno. Per provare a far luce sulla vicenda, l'automobile è stata sequestrata,sul corpo della ...Una lavastoviglie che prende fuoco nel cuore della nottetutti dormono. Tutti tranne un componente della famiglia: il gatto . E proprio il felino di ...cani hanno salvato il padrone da un...nella guardiola dell'ospedale e resta bloccato: i pompieri sfondano la porta ma Roberto Ferroli era morto: aveva 57 anni Monica Sirianni, morta ex concorrente del Grande Fratello:...

E' morta l'azzurrina Flavia Ferrari, un malore mentre si allenava Tuttosport

Inutili i soccorsi per Mauro Coacci Lo hanno trovato accasciato lungo le scale del condominio, esanime. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Così è morto Mauro C ...ANCONA - Lo hanno trovato accasciato lungo le scale del condominio, esanime. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: è morto ...