Maiorca vs Rayo Vallecano – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 giugno 2023) Domenica 4 giugno sera al Son Moix di Mallorca va in scena una sfida di metà classifica, con il Mallorca che si scontra con ilnell’ultima partita della stagione 2022-23. Sebbene nessuna delle duegiochi realisticamente per qualcosa di diverso dall’orgoglio, la squadra di Javier Aguirre vuole scavalcare gli ospiti in classifica con un altro massimo davanti ai propri tifosi. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha reso omaggio ai campioni in carica del Barcellona con la consueta guardia d’onore al Camp Nou lo scorso fine settimana, ...