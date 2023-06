La donna è stata trasportata al Cto, ma al pronto soccorso è stata dichiarata. Ferito nel ... IL CORDOGLIO Messaggi di cordoglio nella comunità di alunni e colleghi dellaLucia. 'Non ...Si è spenta ieri, 31 maggio, la professoressa Aurelia Fonzi, che per anni è statae guida per intere generazioni di ginnaste abruzzesi. Era di Orsogna e aveva 85 anni. La Fonzi è stata prima insegnante di educazione fisica negli istituti superiori e poi è diventata una vera ...LaTamini è stata ricordata dai cugini Patrizia Mingione e Gino Tamini: "Nostra zia Anna ...in un incidente stradale il 23 giugno 1984. Maria Luisa, nata il 29 luglio 1953, aveva ...

Maestra morta in un incidente stradale, tornava dalla cena di fine anno con gli alunni ilmessaggero.it

Maestra muore in un incidente, tornava dalla cena per festeggiare la fine dell'anno con i suoi alunni. È accaduto a Torino. A perdere la vita Lucia La Grotta, docente di origine lucana ...Le cose sono però più complesse: l'autore de "Il Maestro e Margherita" ironizzava sì sulle ambizioni sovrane ucraine ma era ...