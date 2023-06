(Di sabato 3 giugno 2023) La quota di popolarità del presidente francese, Emmanuel, rimbalza per la prima volta di 4 puntidiversi mesi di calo in concomitanza con le proteste sociali per la controversa...

La quota di popolarità del presidente francese, Emmanuel, rimbalza per la prima volta di 4 punti dopo diversi mesi di calo in concomitanza con le proteste sociali per la controversa riforma delle pensioni. Secondo un sondaggio Elabe per Les Echos, l'...Anchein Francia può essere ricondotto ad una similare matrice, ma attualmente non sembra ...troppo dalla politica chiedendo ad essa una via di uscita da questa situazione critica chea ...Secondo, il Kosovo ha quindi sbagliato "a procedere a queste elezioni" amministrative ... L'incidenteal 26 maggio scorso ed è avvenuto nei cieli del Mar Cinese Meridionale. Il Pentagono ...

Macron risale nei sondaggi dopo la riforma delle pensioni - Europa Agenzia ANSA

La quota di popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, rimbalza per la prima volta di 4 punti dopo diversi mesi di calo in concomitanza con le proteste sociali per la controversa riforma del ...La quota di popolarità del presidente francese, Emmanuel Macron, rimbalza per la prima volta di 4 punti dopo diversi mesi di calo in concomitanza con le proteste sociali per la controversa riforma del ...