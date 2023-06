Macchinazione per incastrare Salvini L' esposto della Lega sul caso Metropol

(Di sabato 3 giugno 2023) Un'inchiesta giornalistica fornirebbe nuovi elementi per appurare cosa ci sarebbe stato dietro l'inchiesta, chiusa con l'archiviazione

Roma, 3 giu. " "L'inchiesta pubblicata oggi da Maurizio Belpietro sul caso Metropol è sconcertante. Dimostra che ancora una volta la Lega è stata vittima di una gravecreata ad hoccolpire Salvini e tutto il partito alla vigilia delle ultime elezioni Europee. I legali della Lega hanno avuto mandatopresentare un esposto in Procura e procedere ...1. CASO METROPOL, LA LEGA VA IN PROCURA DOPO LE RIVELAZIONI CHOC DE LA VERITÀ: 'GRAVECOLPIRE SALVINI PRIMA DEL VOTO' Nota della Lega SALVINI SAVOINI La Lega ha dato mandato ai propri legali di presentare un esposto in Procura e ...... la vicenda dell'hotel Metropol di Mosca - scrive oggi il giornale - è stata unacostruita a tavolinocolpire il partito e il leader Matteo Salvini (ai tempi Vicepremier e Ministro ...

CASO METROPOL, LA LEGA VA IN PROCURA DOPO LE ... Agenparl

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “L’inchiesta pubblicata oggi da Maurizio Belpietro sul caso Metropol è sconcertante. Dimostra che ancora una volta la Lega è stata vittima di una grave macchinazione creata ...Non ci sono soltanto esaltati guerrieri, gerarchi religiosi autocefali e scismatici, schiere di diversanty, sabotatori che lanciano droni esplosivi. Ci sono uomini e donne, famiglie e bambin ...