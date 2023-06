Ma quale Osimhen | dall’Inghilterra sicuri | il vero obiettivo del Manchester United è un altro

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilha messo gli occhi su Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta che piace anche al Napoli in caso di addio di Victor. Sarà un’estate molto calda dal punto di vista del calciomercato. Ci sono tanti attaccanti che possono cambiare casacca e questo significa un giro di denaro davmolto elevato. Tra i top club a cercare un nuovo attaccante c’è il, che aveva messo nel mirino anche Victor. Ma c’è un problema, perché Aurelio De Laurentiis chiede veramente tantissimo per vendere l’attaccante nigeriano. Tanto che pure il Bayern Monaco si è tirato fuori dalla corsa per. Si parla di almeno 150 milioni per acquistare l’ex Lille. Hojlund: lo vuole il...

... dopo Bellingham, per ilsi prevede di aprire la trattativa con il Borussia Dortmund. L'... Sfumata l'ideaper il prezzo troppo alto del cartellino fissato da De Laurentiis, l'allenatore ...In bilico il miglior attaccante del campionato,, che potrebbe partire a fronte di una maxi ... Quelli che hanno detto "ni" sono il tedesco Nagelsmann , per ilandrebbe pagata una penale al ...'Una grande festa - è scritto in una nota - per lagli spettatori di Canale 21 hanno ... 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 3 Kim, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 7 Elmas, 9, ...

Napoli, quale futuro per Osimhen Anche il Real potrebbe muoversi con l'addio di Benzema TUTTO mercato WEB

Il Manchester United vuole Rasmus Hojlund, attaccante dell'Atalanta che piace anche al Napoli in caso di addio di Victor Osimhen.Introduzione Il campionato Serie A ha già un suo vincitore, si tratta del Napoli. Quest’anno gli azzurri del Presidente Aurelio De Laurentis hanno fatto l’impresa e consegnato alla squadra il loro ter ...