“Ma cosa hai lì? Toglilo subito” Gelo totale da Alberto Matano | l’ospite vip rimproverata

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 3 giugno 2023) Puntata con tanto di episodio imbarazzante a La vita in diretta nella giornata del 2 giugno.si è accortodi ciò che stava facendovip e glielo ha fatto notare. I telespettatori sono rimasti senza parole davanti a quel gesto clamoroso, che nessuno poteva aspettarsi dato che le telecamere erano tutte puntate di loro. Ma è successo e non è la prima volta che accada unasimile, visto che c’erano stati altri momenti del genere in passato. Sicuramente tanto silenzio e vergogna a La vita in diretta per il conduttore, anche se lui non aveva commesso nulla in prima persona. Invece qualche settimana fa il padrone di casa era rimasto sconvolto per un’aggressione subita da una sua inviata: “Ma è inaccettabile, fatemelo ...