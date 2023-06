Ma che madre sei? | Lasciami stare Quei messaggi prima dell' omicidio di Giulia

(Di sabato 3 giugno 2023) La lite per il rossetto trovato in macchina e quella decisione di lasciarlo il 25 maggio. Gli ultimi giorni diTramontano,di essere uccisa a coltellate, insieme al bambino che portava in grembo, dal fidanzato Alessandro Impagnatiello

'Masei!!!!! Ma te lo chiedi'. È quanto scrive per messaggio Alessandro Impagnatiello alla compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi, il pomeriggio del 25 maggio, due prima di quello in cui ..."Ma veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci Vuoi farlo nascere con due genitori già separati Masei !!! Ma te lo chiedi". Scriveva così il 25 maggio scorso Alessandro Impagnatiello a Giulia Tramontano. Il messaggio di Whatsapp è agli atti dell'indagine. L'uomo avrebbe ucciso la ...Ecco chi è Max Verstappen , il pilota,alla guida della Red Bull ha vinto il Mondiale di F1 nel ... di nazionalità olandese, anche lui pilota di F1 e dallaSophie Kumpen, di nazionalità belga,...

Giulia Tramontano voleva lasciare Impagnatiello ma lui: "Che madre sei" Adnkronos

MILANO - "Veramente prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci Vuoi farlo nascere con due genitori già separatiLa lite per il rossetto trovato in macchina e quella decisione di lasciarlo il 25 maggio. Gli ultimi giorni di Giulia Tramontano, prima di essere uccisa a coltellate, insieme al bambino che portava in ...