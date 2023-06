Lutto - Si è spento Paolo Annibaldi | ex manager Fiat

Leggi su quattroruote

(Di sabato 3 giugno 2023) Si èa Torino, all'età di 85 anni,, uno deidi punta del gruppoai tempi della gestione di Cesare Romiti. Marchigiano (era nato a Jesi), alladal 1967,si è occupato per l'azienda torinese soprattutto di relazioni esterne e industriali, assumendo nel '97 la direzione delle comunicazione del gruppo, insieme con la vicepresidenza di Assolombarda e dell'Unione industriali di Torino. Lunga la sua esperienza anche alla Confindustria, per la quale è stato direttore centrale per i rapporti sindacali a metà degli anni 70, poi direttore generale dal 1984 al '91. Dopo un'esperienza come presidente diIberica, ha terminato la propria carrieraiale lasciando il mondo dell'auto e ...