Lungo viaggio attraverso il revanscismo culturale della destra

(Di sabato 3 giugno 2023) Inchiesta “La cultura” pubblicata originariamente sul Foglio in tre puntate del 10, 11, 12 marzo 1997 Gennaro Malgieri, direttore del Secolo d’Italia e deputato di Alleanza Nazionale, ha tre libri nel cassetto. Trovare un editore che glieli pubblichi non è più un’utopia come un tempo, ma a tre anni da quel 27 marzo del 1994 che ha segnato lo sdoganamento politicopost fascista, è pur sempre impresa difficile. Le grandi case editrici non pubblicano testi di autori così marchiatamente di, sia pure moderata e moderna come Malgieri. Filippo Facci, in una lettera al Foglio che ha aperto il dibattito sulla cultura die sui pochi spazi culturali disponibili per chi non è di sinistra, l’aveva scritto: «Mondadori sostiene che per gli autori di ...