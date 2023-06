Luna delle Fragole in Sagittario | una ventata di energia!

(Di sabato 3 giugno 2023) LaPiena di Giugno sarà uno spettacolo imperdibile. Scopriamo quando si verificherà e in che segno. Giugno 2023: in che segno sarà laPiena? su Donne Magazine.

...", concluso con l'affettuoso invito a portare ai bambini rimasti a casa "la carezza del papa". Critiche interne. Ma i favori della piazza non risolsero il dissenso interno. Anzi. Nel corso...5' di lettura 01/06/2023 - Lacome incarnazione del femminile, ma anche come elemento regolatore, così come accade con l'... l'assemblea legislativaMarche, la commissione per le pari ......tue entrate e spese, e cerca di trovare un equilibrio tra le due. Evita le spese impulsive e fai attenzione a eventuali rischi finanziari. SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre): AMORE: La...

Naso all'insù nel weekend, sorgerà la Luna delle Fragole METEO.IT

Domani alle ore 21,30, sulla Terrazza panoramica dell’Hotel Alexander, in viale Trieste 20, ammirando in contemporanea il sorgere della luna piena dal mare, si terrà un’iniziativa benefica da parte de ...Cambio di programma in corsa per quanto riguarda il prossimo appuntamento della rassegna teatrale “Sotto le stelle“, giunta alla sua quindicesima edizione e in corso di svolgimento presso il Circolo “ ...