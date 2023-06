(Di sabato 3 giugno 2023) Voleva depistare le indagini, sperava di farla franca.di, l’uomo che ha confessato il femminicidio diincinta al settimo mese di gravidanza di suoi figlio, per tentare di depistare le indagini che erano già concentrate su di lui è stato l’invio di un messaggio il 31 maggio sul cellulare della donna che sapeva di aver ucciso: “Ho i giornalisti che mi stanno molestando sotto casa, ti prego è invivibile così mia mamma piange, mio fratello e Luciano pure, ti prego. Siamo al 4 giorno oggi,conun, ti supplico”. La ragazza era stata uccisa quattro giorni prima e quel messaggio era il tentati, per ...

...fino al confine più distante possibile (appena ad unpasso ... mentre intorno si coltiva'individualismo e'egoismo sociale. ...A volte con il cipiglio improvviso di chi sa dell'consueto ...Quest'avviene alle spalle di piazza Maidan , cuore ... Il loro compito è "ripulire la zona" dopo'impiego dell'artiglieria ... La trovata ha tratto inparecchi cecchini russi, che mirano ......alcune cose a livello sociale non deve trarre in: 'Stanno ...facendo è semplicemente promettere riforme per rafforzare'... sempre volatili, è chebarile consumato nel mondo uscirà ...