Lukaku al Real Madrid? Il nuovo scenario preoccupa l’Inter ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 3 giugno 2023) Il futuro di Romeluè ancora da comprendere: l’attaccante ha in più occasioni fatto capire che non vorrebbe lasciarema occhio alla nuova variabile che porta il nome di. Le ultime novità da Sky Sport DE.si siederà a tavolino con Romelue il Chelsea, proprietario del suo cartellino, solamente dopo la finale di Champions League del 10 giugno (vedi articolo). Ma nel frattempo è arrivata un’indiscrezione che rischia di rovinare il possibile piano per trattenere il belga. Come riferito dal giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, tramite il suo profilo Twitter: «Per Romeluc’è da sapere che potrebbe essere offerto alcon ...