Luis Enrique-Napoli | intreccio clamoroso con un top club

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Il nome diè balzato in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. Il tecnico spagnolo è stato contattato direttamente dal presidente delche ha il desiderio di proseguire il percorso di crescita e, possibilmente vincente. Ha il sogno di vincere la Champions League e ha cercato un allenatore che ha già grande esperienza. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti frequenti tra l’ex ct della Spagna e il patron delma l’accordo non è stato trovato. De Laurentiis stesso, pochi giorni fa, ha annunciato chepreferirebbe altre mete a quella azzurra.al PSG: Galtier nel mirino del ...