Luca Vetrone attacca Nathaly e rivela un retroscena

Non solo Andrea Lo Cicero , in questi giorni a L'Isola dei Famosi anchesi è schierato contro Nathaly Caldonazzo . Ieri mentre parlava con Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian , il giovane naufrago ha rivelato di aver beccato la Caldonazzo in piena notte ..." voto 6 Purtroppo non sembra mai essere entrato in gioco e anche quando Ilary gli chiede chi vorrebbe fuori dal reality, tentenna nel dare una risposta, come se avesse timore di ...Queste sono le percentuali degli altri naufraghi: Marco Mazzoli 54%, Pamela Camassa 21%, Nathaly Caldonazzo 10% e8%. L'attrice francese, che nel pomeriggio aveva discusso con Nathaly ...

Luca Vetrone sbotta: "Ero a fare i bisogni di notte e l'ho beccata" Biccy

Luca Vetrone attacca Nathaly Caldonazzo e rivela un retroscena sull'attrice: ecco cosa è accaduto e le sue parole ...Da Andrea Lo Cicero a Luca Vetrone: anche lui si è schierato contro una collega naufraga. Ecco cosa sta succedendo in Honduras ...