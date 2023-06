Londra restituisce all’Italia opere d’arte antiche e medievali

Arresto in flagranza di reato obbligatorio se non sil'immobile dopo che è scattato l'... al Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 750 reperti archeologici rimpatriati dail 19 ...... belle arti e paesaggio), in sinergia e stretta collaborazione con i Carabinieri dell'Arte che, con la fattiva collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a, li hanno scortati in Italia. L'accordo ...... dice Paolo Gerbaudo , sociologo del King's College die della Scuola Normale di Pisa ed ... In questo caso, è un voto importante, ma che forseun quadro più pessimistico di quanto ...

Londra restituisce a Roma antichi reperti per 12 milioni di euro, frutto di scavi clandestini La Stampa

Gran Bretagna (Europa) Il reporter di The GrayZone detenuto e interrogato per ore all’aeroporto di Luton per le sue inchieste sulla guerra in Ucraina. Di Leonardo Clausi ...Azione congiunta di ministero della Cultura e carabinieri. I ritrovamenti confluiti in una società riconducibile a un trafficante di beni ...