Lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco al Col del Lys Con l’elicottero soccorrono la coppia caduta nella scarpata con il quad – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 3 giugno 2023) Il primo tentativo non era andato a buon fine. E così idelci hanno riprovato, finché non sono riusciti a portare in salvo i due, un uomo e una donna, che nel pomeriggio di ieri, 2 giugno, mentre viaggiavano su unsono finiti in unanei pressi di Mompellato, frazione di Rubiana (Torino) e il Col del Lys. Inizialmente il soccorso dell’uomo e della donna non era riuscito a causa del maltempo. Nel filmato si vedono idelcalarsi nel bosco, dove agganciano ladal ponte stradale portandola in salvo. Il tutto è stato ripreso con una action-cam, come spiegato dagli stessinel post si Twitter dove mostrano il loro intervento. June 3, 2023 su Open Leggi anche: Emilia ...