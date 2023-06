Lo sfogo di Micol Olivieri | “Umiliata perché parlo di calcio sui social | mi dicono di fare le cose da donna Questa cosa mi fa venire i brividi”

(Di sabato 3 giugno 2023) “Ci sconvolgiamo di fronte ai femminicidi, ma poi viviamo in una società totalmente maschilista”. È lodi, l’Alice de I Cesaroni, che tra le stories di Instagram fa sapere di essere stata insultata per aver parlato di, argomento ritenuto da alcuni follower non consono alla sua natura di. “Se vi dovessi far leggere i messaggi che mi sono arrivati oggi da parte di uomini che mi umiliano e sminuiscono, soloho sbagliato un ‘termine’ , vi verrebbe tanta rabbia” proseguesu Instagram. “La verità è che siamo tutti ipocriti, condanniamo i gesti estremi ma non ci occupiamo di sradicare il patriarcato”. Ma cheha fatto scattareondata d’odio nei suoi confronti? Come detto, ...

Micol Olivieri contro gli hater che l'hanno insultata perché si è permessa di parlare di calcio: l'ex attrice è un fiume in piena.