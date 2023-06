LIVE Torino-Inter 0-0 | per poco Lautaro Martinez! Poche occasioni

(Di sabato 3 giugno 2023)è l’incontro valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022-2023: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Ivan Juric. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:30, si gioca a San Siro. N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi), sull’app (scaricala qui gratuitamente) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su ...

22 Col corpo a, con la testa a Istanbul . O meglio al Manchester City, anch'esso impegnato a Wembley nella finalissima di FA Cup nel pomeriggio. L'Inter affronta ildi Juric alle 18,30 a una settimana dalla finalissima Champions, ma Inzaghi non fa turnover: out solo Dimarco fermato da un problema fisico, dentro Gosens. Per il resto ci sono i titolarissimi, ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande' trae Inter in tempo reale. Formazioni Ufficiali- InterTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, ...- Si chiude oggi (3 giugno) allo stadio Olimpico 'Grande' il campionato della squadra granata e dell' Inter (calcio d'inizio alle ore 18:30). I ragazzi di Juric vogliono salutare i propri tifosi con una vittoria di prestigio, centrando al contempo l'...

11' - Palla persa da Gagliardini non sfruttata da Sanabria che non riesce a lanciare Miranchuk. 10' - Perde palla il Torino, Lukaku scappa via ma viene fermato da Buongiorno. Poco dopo, rubata di ...PRIMO TEMPO 19' Gara aperta, Toro in pressing ma lascia spazi ampi ai nerazzurri. 17' L'azione si sviluppa piano, palla a Vlasic che la restituisce a Vojvoda sul vertice ...