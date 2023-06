LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | Bautista prova la fuga in gara-1 | Ducati sogna la doppietta

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-17 Giro veloce diin 1’33?9 e altri tre decimi guadagnati su Rinaldi, distante ora 8 decimi dal leader del Mondiale. Quasi 2? di gap invece per Razgatlioglu con la Yamaha. -18 Leufficiali die Rinaldi ne hanno di più e se ne vanno, mentre Bassani sembra ormai pronto ad attaccare Petrucci. -19 Bassani infila Rea all’ingresso del Curvone e si porta in quinta posizione alle spalle di Petrucci! 1° giro/20subito a scappare insieme a Rinaldi, mentre un po’ di terreno il gruppetto inseguitore aperto dalla Yamaha di Razgatlioglu. 14.07 PARTITI!!!!mantiene la prima posizione davanti a Rinaldi, che è riuscito a passare Razgatioglu dopo un bellissimo duello! 4° Petrucci ...

SBK : IL ROUND DELL'EMILIA ROMAGNA SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO, IN STREAMING SU NOW E IN DIFFERITA SU TV8 Venerdì 2 giugno Ore 10.25: FP1 Ore 14.55: FP2

I risultati della sessione sul circuito di Misano: tempi record prima della bandiera rossa per il problema occorso a Ruiu ...MISANO - È Alvaro Bautista a conquistare la pol position nel GP di Emilia-Romagna, quinto round del mondiale di Superbike, chiudendo la Superpole con il miglior tempo. Acuto finale dello spagnolo dell ...