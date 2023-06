LIVE Superbike | GP Misano 2023 in DIRETTA | Bautista davanti a tutti nella Superpole | Rinaldi 3° | Petrucci 4°

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP2 11:29ha dunque segnato il miglior tempo con 1’33.017, seguito da Razgatlioglu, secondo con +0.165. Due Italiani poi nelle prime due file!partirà terzorace con +0.249,invece dalla quarta griglia con +0.386. Quinto posto per Axel Bassaani con +0.413. Decimo Andrea Locatelli con +1.048. La sessione è finita 1:45 prima del previsto a causa della bandiera rossais red flagged and curtailed after an incident for Wild Card Gabriele Ruiu #WorldSBK #EmiliaRomagnaWorldSBK pic.twitter.com/AQMmcP418m — WorldSBK (@WorldSBK) June 3,ATTENZIONE! SESSIONE FINITA! La gara non riprenderà. ...

SBK : IL ROUND DELL'EMILIA ROMAGNA SU SKY SPORT MOTOGP, SKY SPORT UNO, IN STREAMING SU NOW E IN DIFFERITA SU TV8 Venerdì 2 giugno Ore 10.25: FP1 Ore 14.55: FP2

SBK: “Bautista è un pilota che non ha segreti per me, glielo chiesi già anni prima di andare in Superbike. Dal test di Alvaro con la MotoGP non mi aspetto nulla” ...È caccia alla pole in Riviera con Bautista che parte con tutti i favori del pronostico dopo il miglior tempo siglato nella FP3 del mattino davanti a Rinaldi e Rea ...