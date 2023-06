LIVE – Qualifiche F1 GP Spagna Barcellona 2023 | risultati | pole e griglia di partenza DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Ci siamo, sta per scattare la settima sessione didell’anno, quelle del GP didi Formula 1: ecco lascritta del settimo appuntamento con la caccia allaed è davvero attesa per conoscere quale sarà ladidella gara in programma domenica. Si parte come di consueto col solito forma: Q1 da diciotto minuti in apertura, poi il Q2 da quindici minuti, infine il Q3 da dodici minuti che stabilitàe prime cinque file delladidi questa settima gara stagionale. Chi otterrà la? Leprenderanno il via alle ore 16 di sabato 3 giugno, di seguito ecco la...