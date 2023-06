LIVE – Pistoia-Cantù 80-77 | gara-4 semifinale playoff Serie A2 2022 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilindi, sfida valida come-4 delladeidellaA2di basket. Le due formazioni stanno dando vita a unamolto tirata, con risultati che, a parte-2, sono stati molto equilibrati. La sostanza, ad ogni modo, è che entrambe le formazioni sono riuscite a confermare il fattore ambientale, e questo vuol dire che è l’Acqua San Bernardo a trovarsi in vantaggio per 2-1, avendo ora un altro match point a disposizione. Compito della Giorgio Tesi Group, invece, è vincere per portare laalla decisiva-5. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 3 giugno sul parquet del ...

LIVE – Pistoia-Cantù 48-43, gara-4 semifinale playoff Serie A2 2022 ... SPORTFACE.IT

