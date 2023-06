LIVE – Italia-Turchia 19-25 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo le sconfitte contro Polonia e Stati Uniti, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per tornare a vincere e chiudere in bellezza questa prima settimana di gare. Sarà però tutt’altro che facile superare le padrone di casa, guidate da Daniele Santarelli e al via con tante titolari, pronte a dare spettacolo davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di sabato 3 giugno all’Antalya Kapali Spor Salonu di Antalya, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...