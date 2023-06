LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | risultati e classifica FP3 Dalle 16 00 le qualifiche

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP3FP3 13.34 La nostradelle FP3 finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16.00 per le. 13.33 Sessione totalmente anomala con zero attività nel momento in cui è scesa la pioggia. Malgrado ciò davanti c’è Verstappen, ma non abbiamo ricevuto indicazioni particolari. 13.32 Questi i tempi delle FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:13.664 5 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.250 3 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.408 24 Carlos SAINZ Ferrari+0.576 5 5 Fernando ALONSO Aston Martin+0.600 3 6 George RUSSELL Mercedes+0.614 37 Charles LECLERC Ferrari+0.689 5 8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.696 3 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.995 4 10 Lando NORRIS McLaren+1.017 4 11 ...

Libere 3 12:30 Al via le FP3 Prende ufficialmente il via la terza sessione di libere a Barcellona: quasi tutti i piloti subito in pista per la sessione che durerà 60 minuti. 12:20 Tutto pronto a ...DIRETTA PROVE LIBERE 3 GPA PARTIRE DALLE 12:30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 A sei pole position a Barcellona c’è Lewis Hamilton (2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), mentre tra gli altri piloti in attività una per Fernando Alons ...La diretta delle qualifiche del GP di Spagna della Formula 1 2023 oggi alle 16:00 a Barcellona: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole ...