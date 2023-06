LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | iniziano le FP3 | tutti all’assalto di Verstappen

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Dai box dicono che la pioggia è prevista e dovrebbe arrivare a breve per intensificarsi sempre di più. 12.32 C’è grande rischio che fra poco cominci a piovere e che poi ci sia una qualifica bagnata successivamente. 12.30 SEMAFORO VERDE!in pista per le FP3. 12.28 Si sono addensate le nuvole nere sul circuito: non promettono nulla di buono. 12.26 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 1 RED BULL RACING HONDA RBPT 249 2 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 120 3 MERCEDES 1194 FERRARI 90 5 ALPINE RENAULT 35 6 MCLAREN MERCEDES 17 7 HAAS FERRARI 8 8 ALFA ROMEO FERRARI 6 9 ALPHATAURI HONDA RBPT 2 10 WILLIAMS MERCEDES 1 12.23 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 1 MaxNED RED BULL RACING HONDA RBPT 144 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 105 3 Fernando Alonso ...

