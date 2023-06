LIVE F1 | GP Spagna 2023 in DIRETTA | arriva la pioggia a Barcellona | qualche giro per i due ferraristi

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 1:26.155 per Sainz: chiaramente tempi alti, ma sono comunque giri importanti per studiare il comportamenti della vettura. 13.12 Solo le Ferrari di Sainz e Leclerc stanno girando ora. 13.10 Ricomincia l’attività: Leclerc ora torna in pista con gomma intermedia. 13.08che scende sul circuito di Montmelò: The drizzle has started to fall now #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/M3rNOWWyKv — Formula 1 (@F1) June 3,13.05 Poco grip e difficoltà a rimanere nel tracciato per Norris: questo non fa che scoraggiare gli altri a uscire dai box. 13.02 Il primo a rientrare in pista è Lando Norris con gomma intermedia, ma torna subito ai box. 12.59 Manca poco più di mezz’ora alla fine e la situazione è incastrata: non piove abbastanza forte per montare le intermedie, ma neanche ...