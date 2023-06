LIVE Cocciaretto-Pera | Roland Garros 2023 in DIRETTA | in palio gli ottavi di finale

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici appassionati di tennis e lettori di OA Sport e benvenuti alladell’incontro di sedicesimi dideltra l’americana Bernardae l’azzurra Elisabetta. Un cammino sin qui sopra le aspettative quello della 22enne anconetana che ha sconfitto Petra Kvitova al primo turno per 6-3 6-4 e la svizzera Waltert 6-2 6-3, inutile sottolineare come in un torneo così imprevedibile soprattutto al femminile più avanti si va e più l’appetito sale. E’ chiaro che per Elisabetta un ottavo diqui avrebbe un peso specifico notevole, visto che le consentirebbe di ritoccare ancora il best ranking di numero ...

...streaming peraltro fruibile attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn . In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su- Pera, atteso incontro ...Il programma di oggi degli italiani al Roland Garros- Pera - 3° match dalle 11 sul ... Risultati, aggiornamenti, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App ...14.24 -non sfrutta tre match point e perde il servizio, 6 - 2 5 - 3 a suo favore 14.18 - Sinner - Altmaier 3 - 3 al secondo set 14.17 -serve per il match: è avanti 6 - 2 5 - ...

LIVE Cocciaretto-Pera, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurra sogna l'accesso agli ottavi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici appassionati di tennis e lettori di OA Sport e benvenuti alla diretta Live dell'incontro di sedicesimi di finale del Roland Garros 2023 ...A Parigi, al Roland Garros 2023 di tennis, oggi, sabato 3 giugno, in chiusura di terzo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, andrà in scena anche la sfida che vedrà l'azzur ...