LIVE Cocciaretto-Pera 2-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | avanti l’azzurra!

(Di sabato 3 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Scambio di fino sotto rete, è dila parola definitiva. 15-40 Scambio lungo risolto con un potente rovescio da ELisabetta. 15-30 Sbaglia col dritto Bernarda. 15-15 Servizio e rovescio dell’americana. 0-15 Bel recupero di dritto e sbaglia la smorzata. 1-1 Ancora col servizio impatta. A-40 Servizio e rovescio lungolinea. 40-40 Gran punto in avvicinamento alla rete ma sbaglia lo schiaffo al volo. 40-30 ACE!! 30-30 Sbaglia la risposta di rovescio. 15-30 Lungo il rovescio di. 15-15 Il vamos di, lungo il dritto molto rigido dell’azzurra. 15-0 Bene Elisabetta col servizio. 1-0 Servizio e chiusura a rete per l’americana. A-40 Lungo il dritto di Elisabetta. 40-40 ...

Una giocatrice italiana in campo, è Elisabetta, che nel primo pomeriggio cercherà il pass per gli ottavi contro Bernarda Pera. QUI L'EDITORIALE DI UBALDO SCANAGATTA: Roland Garros " Dal ......ha iniziato il suo percorso battendo una Petra Kvitova apparsa non al meglio.

La diretta scritta di sabato 3 giugno: Cocciaretto nel primo pomeriggio cerca il pass per gli ottavi ...A Parigi, al Roland Garros 2023 di tennis, oggi, sabato 3 giugno, in chiusura di terzo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile, andrà in scena anche la sfida che vedrà l'azzur ...