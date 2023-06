Litiga con la figlia | la uccide investendola con l’auto e poi scappa | arrestato 86enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 giugno 2023) Un gesto folle e incomprensibile ha spezzato la vita di una donna di 54 anni a Monopoli, in provincia di Bari: il suo assassino è stato il padre, unche l’ha investita condopo una discussione per motivi familiari. Il cadavere della vittima è stato trovato da un passante in una strada privata: i Carabinieri hanno individuato e fermato il responsabile, che si era dato alla fuga. La lite fatale tra l’anziano padre e laa Monopoli Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalrità giudiziaria, il tragico episodio si è consumato ieri pomeriggio: padre ehanno avuto una lite accesa per questioni legate alla famiglia e al denaro. A un certo punto, il padre, a bordo della sua auto, ha perso il controllo e ha travolto lacon violenza, ...