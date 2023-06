Lite in famiglia sfocia in tragedia | sale in auto e uccide la figlia 

(Di sabato 3 giugno 2023)a Monopoli, in provincia di Bari, dove un uomo di 86 anni ha investito e ucciso la figlia 54enne dopo un litigio. L’uomo, Vincenzo Formica, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri con l’accusa di avere ucciso la figlia Mariangela.inininla figlia Quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... Vincenzo Formica , 86enne, si sarebbe messo in macchina e avrebbe investito la figlia Mariangela , 54enne, che è stata ritrovata senza vita all'esterno di una villa di. E' accaduto a ...... un marocchino di 32 anni, che lunedì scorso, nell'abitazione dia Galatone in provincia di Lecce, aveva accoltellato e tentato di dare fuoco alla moglie, al culmine dell'ennesima. La ...... la nonna del bambino Paola Galli e un'altra donna attirata sul posto dalle urla, Valeria Cherubini Le indagini faranno emergere che tra laRomano e quella di Castagna era in corso una...

Lite in famiglia: spara al genero, arrestato il suocero La Provincia di Cremona e Crema

Un gesto folle e incomprensibile ha spezzato la vita di una donna di 54 anni a Monopoli, in provincia di Bari: il suo assassino è stato il padre, un 86enne che l’ha investita con l’auto dopo una discu ...Le indagini hanno confermato la responsabilità dell'anziano, che ha precedenti ed è noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato ...