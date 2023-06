L’Isola dei Famosi |  cachet da capogiro dei naufraghi | cosa è emerso dai dettagli

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 giugno 2023)dei, il cachet deida: ecco tutti iemersi sul loro guadagnodei, lo scorso 17 aprile è iniziata la 17esima edizione che vede al timone Ilary Blasi affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Quest’anno numerosi concorrenti hanno deciso di ritirarsi dal reality show di Canale 5 ancor prima di arrivare in finale. I concorrenti che hanno voluto abbandonare inaspettatamente l’Honduras hanno purtroppo affrontato problemi di salute, da Claudia Motta a Simone Antolini, passando per Paolo Noise. Nella scorsa puntata invece Corinne Cléry ha deciso di lasciare il gioco di sua spontanea volontà dopo un mese dall’inizio. La finale di questa nuova edizione è prevista per la fine di giugno, l’ottavo ...