L' Inter replica al City | Brozovic piega il Toro

(Di sabato 3 giugno 2023) Niente di più energico e corroborante di una vittoria per avvicinarsi al meglio delle condizioni, fisiche e psicologiche, alla grande notte di Istanbul per la finale di Champions di sabato prossimo contro il Manchester. L'chiude il campionato con il successo esterno sul Torino battuto 1-0 da un gol dial 37' ma al di là dei tre punti con la issano al terzo posto sicuro (in attesa della sfida della Lazio impegnata contro l'Empoli) con la certezza di aver messo la testa davanti al Milan, il successo è un modo per rispondere alla squadra di Guardiola e cacciare via ogni paura. Ma soprattutto certifica il sempre miglior stato di forma di Lukaku, che ha messo nelle gambe altri 90' minuti per arrivare preparato alla sfida che vale la storia e la qualità. Alè stata sufficiente una disattenzione ...