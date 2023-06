L’Inter prende un Big bianconero | tutti i dettagli

In attesa della gara della Lazio al Castellani contro' Empoli ,simomentaneamente il secondo posto in classifica superando di misura il Torino . Come all'andata, a decidere il match è Marcelo Brozovic , che costringe i granata di Juric a dire ...in mano il pallino del gioco e al 37' passa in vantaggio grazie a Brozovic, che sorprende il portiere con un mancino da fuori per'1 - 0 ospite. Nella ripresa la prima chance è per la ..., che affronterà la corazzata sinfonica di Guardiola in finale sabato a Istanbul, può iniziare a preoccuparsi. Perché oggi i citizens hanno vinto, pur non giocando una partita travolgente come ...

Pisa, Kolarov nuovo ds: l'ex Inter prende il posto di Chiellini Tuttosport