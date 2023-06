L’Inter pensa al dopo Skriniar Tre sono i nomi sul taccuino

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) Con la fine della stagione, iniziano ad esserci le prime notizie certe per quel che riguarda l’annata prossima 2023-2024. Il Napoli perderà Spalletti, la Juventus Di Maria e probabilmente Vlahovic, mentre per quel che riguardala certezza chepasserà al PSG dal prossimo anno era una cosa sicura già da gennaio. Per questo motivo la dirigenza interista si sta muovendo ormai da mesi sul profilo del prossimo difensore di centrodestra della sua difesa a tre e treanche i calciatori su cui ci si sta focalizzando con maggiore attenzione. Il primo è da ormai due anni Giorgio Scalvini, il meglio che c’è di giovane e italiano nel nostro campionato. Scalvini è un 2003 ed è già una sicurezza, per questo motivo l’Atalanta non lo farà partire per meno di 35 milioni di euro. Da capire seriesce ad ...