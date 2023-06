L’Inter “mata” il Toro e aspetta il City | la decide Epic Brozo

(Di sabato 3 giugno 2023) Basta un gol divic per espugnare l’Olimpico di Torino e lanciare un segnale al Manchesterdi Pep Guardiola. La squadra di Simone Inzaghi chiude il campionato con una vittoria convincente su un campo difficile e contro un avversario che voleva arrivare ottavo per sperare ancora nell’Europa. Le note vicende giudiziarie che coinvolgono la Juventus potrebbero infatti indurre l’Uefa a escludere i bianconeri per un anno dalle coppe, regalando un posto a chi chiuderà in ottava posizione la Serie A: la sconfitta delfa sì che questo “onore” spetti alla Fiorentina, ieri vittoriosa a Sassuolo e ormai irraggiungibile per tutti. La partita Are la contesa, come detto, è stata una zampata divic. Dopo un avvio equilibrato e non troppo ricco di occasioni, al 38? il croato ha ricevuto palla ...

