L’infermiere indiano in Italia | «In UK guadagnano 500 sterline in 12 ore | io 1 600 al mese Ma mia figlia sarà medico»

(Di sabato 3 giugno 2023) Ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci ha detto che l’India è tra i paesi che potrebbero fornire infermieri all’in carenza di personale sanitario. «Una scuola infermieristica di alta qualità» quella del Paese più popoloso del mondo che ha già formato un professionista che in nel nostro Paese lavora da trent’anni. Antony Adassery, ha 55 anni, è arrivato inquando aveva 23 anni, nel 1991. Ora vive a Savona e lavora a Millesimo, nella provincia ligure dov’è caposala in una residenza sanitaria. Il ministro si augura che Paesi stranieri possano «metterci a disposizione professionisti già ben formati, dal punto di vista sanitario e della conoscenza della nostra lingua», mentre imparare l’no è stato proprio uno degli aspetti più difficili da affrontare per Adassery. Ostacolo cheè ...