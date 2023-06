Ligue 1 | scontri tra tifosi | Ajaccio-Marsiglia a rischio rinvio

(Di sabato 3 giugno 2023) Tensione in Corsica per la partita tra, valevole per la1 2022/2023. Nelle scorse ore infatti i timori delle forze dell’ordine sono stati confermati, con incidenti etra le due tifoserie che hanno danneggiato almeno tre bar e anche il negozio ufficiale dell’. Il bilancio a fine serata è stato di 4 feriti lievi e una persona in stato di fermo, mentre il sindaco Stephane Sbraggia ha chiesto che la partita non venga giocata. L’incontro tra l’altro ha davvero una valenza relativa, visto che l’è già retrocesso in2 e ilè certo del terzo posto in classifica. A complicare la situazione in queste ore l’arrivo di altri 400marsigliesi, che sono stati sbarcati al porto e ...

... questa volta in1 , i timori della vigilia si sono rivelati fondati e ad Ajaccio le tensioni ...in Corsica hanno iniziato a gettare oggetti dalle finestra sui tifosi di casa prima che gli...a Bordeaux e pure ad Ajaccio. È stata una serata di tensioni tra l'ultima gara di2 e la vigilia della giornata finale di1, tra aggressioni e tafferugli, dai risvolti più o meno ...Commenta per primo Ci si lamenta molto della1 , vedendola come un campionato per nulla interessante e monopolizzato dal Paris Saint - ... Che pure sono caduti diverse volte neglidiretti, ...

Juventus, Roma e Atalanta, chi va in Europa League Scontri diretti ... Goal.com

Durante Bordeaux-Rodez, grazie a cui i padroni di casa avrebbero potuto festeggiare la promozione in Ligue 1, gli ospiti sono passati in vantaggio e un ultrà ha reagito in modo violento, tanto che l'a ...Sabato, 3 giugno, si conclude il campionato francese di Ligue 1: uno dei match in programma è quello tra Monaco-Tolosa ...