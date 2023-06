L’icona meteo di Android Auto sta per tornare anche sui display più piccoli

, Calendario, Notizie, Tastierino telefonico, Google Fit ... Nulla di trascendentale ma si nota la cura di Motorola e come'... Arriva un messaggio Cliccate sull'notifica, si aprirà la ...Per quanto riguarda, è piuttosto semplice da vedere: al ... insomma, come in un'app di messaggistica), e'altra con la ... novità per Gboard, Call Screen ediventa un'app indipendente 19 ...... il mese prossimo, mantenendo la stessagià nota agli utenti e condivisa con'app dell'orologio.'innovazione sta per arrivare nel mondo deldigitale, con Google che sta lavorando per ...

Alluvione Romagna, la crisi climatica non c’entra: la forte urbanizzazione non ha retto piogge che capita... Icona Meteo