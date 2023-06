Libretti postali | non puoi versare quanto vuoi tu | esistono limiti minimi e massimi

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 3 giugno 2023) Se si vuole aprire un libretto postale, è bene sapere che esiste un preciso limite relativo al denaro da depositare. Aammonta? Gli italiani sono sempre più stremati dalla crisi economica e finanziaria e dal conseguente incremento del costo della vita. Nel mese di aprile, è stato registrato un aumento dello 0,4% al mese dell’indice nazione dei prezzi al consumo, per un totale dell’8,2% all’anno. Isono un ottimo metodo per mettere da parte i propri risparmi (ilovetrading.it)In questa fase di profonda incertezza, sono pochi i cittadini che riescono a risparmiare dei soldi, da destinare a spese future e impreviste. Per i fortunati risparmiatori, la difficoltà principale è trovare un valido strumento per accumulare e preservare il proprio denaro. C’è chi opta per l’apertura di un conto corrente e chi, invece, per ...