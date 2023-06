(Di sabato 3 giugno 2023) Circa cinquemilahanno sfilato oggi per le vie diin occasione del. Si tratta della più grande marcia a sostegno dei diritti dellelgbtqi+ organizzata fino ad ora in ...

Si tratta della più grande marcia a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ organizzata fino ad ora in Lettonia. "La società lettone", ha detto Kaspars Zltis, uno degli organizzatori del Riga Pride.

Lettonia: quasi 5.000 persone al Gay Pride a Riga - Europa Agenzia ANSA

Circa cinquemila persone hanno sfilato oggi per le vie di Riga in occasione del Riga Pride. Si tratta della più grande marcia a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ organizzata fino ad ora in Lettonia.