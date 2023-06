(Di sabato 3 giugno 2023) Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza all’amico e col, deputato comasco della, Eugenioper le gravi scritte di intimidazione comparse questa notte sui muri della città di Erba. Questi vili gesti, compiuti da chi agisce nell’anonimato, non resteranno impuniti”. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Nicola. L'articolo CalcioWeb.

'Solidarietà e vicinanza all'amico e collega, deputato comasco della, Eugenio Zoffili per le gravi scritte di intimidazione comparse questa notte sui muri della ...all'Interno Nicola... il canturino Nicola- Oggi il Taser rappresenta un indispensabile strumento di tutela e di ... come polizia di prossimità e di territorio, - prosegue il deputato della- è ogni giorno ...A farlo sapere è il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola) che spiega 'dal 1 giugno il posto mobile di Tremezzina sarà operativo. Potenziare il controllo del territorio ...

Lega: Molteni, 'solidarietà a Zoffili vittima di gesto vile' Il Dubbio

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Solidarietà e vicinanza all’amico e collega, deputato comasco della Lega, Eugenio Zoffili per le gravi scritte di intimidazione comparse questa notte sui muri della città d ...Lunedì Matteo Andreoletti torna in città con lo staff al completo per gli ultimi adempimenti prima delle meritate vacanze. Il tecnico, come riporta Il Mattino, “firmerà un preaccordo biennale con il B ...