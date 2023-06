Leccemania | dalla mano di Falcone alla freddezza di Colombo e salvezza fu!

Sappiamo anche come il Lecce abbia giocato con maggiore spregiudicatezza contro avversarie superiori ma, a poco dal termine, ciò sarà accompagnatopressione della classifica e della altre ...Adesso arriva il momento di andare a Roma dove il Lecce è attesoLazio ferita e con un rendimento più altalenante che le è costato il secondo posto. Prima di questa settimana la sfida dell'...Commenta per primo I sette giorni del Lecce sono iniziatisfida interna contro l'Udinese fondamentale per il ritorno alla vittoria, passati per la sfida all'Allianz Stadium persa ma con ottimi spunti e terminerà in quella che è la prima occasione per ...

Leccemania: dalla mano di Falcone alla freddezza di Colombo e ... Calciomercato.com

Due punti in tre partite nel trittico che vedeva le sfide contro Verona e Spezia (Lazio nel mezzo) che potevano valere la salvezza aritmetica o quasi, dopo aver dilapidato un vantaggio tranquillo a me ...