(Di sabato 3 giugno 2023) L’amore vince su tutto. Potrebbe essere questo il titolo della storia di una coppia salentina che, purtroppo, ha spesso dovuto fare i conti con discriminazioni ed episodi di abilismo. Andrea Fiorucci e Tony Donno, i protagonisti, hanno deciso di raccontarsi a poche settimane dal coronamento del loro sogno: le nozze. Andrea Fiorucci e Tony Donno si sposeranno il prossimo 23 giugno (Facebook)La richiesta di unione civile La vicenda, riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, vede i due uomini che, dopo 17 anni insieme qualche mese fa hanno deciso di unirsi civilmente e si sono quindi recati al Comune di, dove sono residenti, per suggellare il loro amore. Fiorucci ha 40 anni ed è un ricercatore di Pedagogia speciale all’Università del Salento, mentre Andy ne ha 55, è, e lavora come impiegato della regione Puglia. Sono sempre più le coppie gay ...

... in provincia di. Il 32enne si è prima scagliato lunedì scorso contro la moglie, ... Dopo il folle, l'uomo era fuggito rendendosi irreperibile per quasi 48 ore. Il mercoledì successivo, con ...L'amore vince su tutto. Potrebbe essere questo il titolo della storia di una coppia salentina che, purtroppo, ha spesso dovuto ...Stasi' Galatina sul CT"M. Stasi" Sport [ 03/06/2023 ] A fuoco quattro veicoli in una ... Quando ha poi tentato ilestremo proprio davanti all'ospedale brindisino dove il suo cuore ha ...

Lecce, il gesto d'amore: "Mi sposo bendato, così sarò cieco anch'io" - Luce Luce

Una pagina splendida, di quelle che fanno ancora sperare e credere nel futuro, urlando tutta la bellezza delle giovani generazioni. A scriverla Asia e Sara, tredici anni, entrambe di Guagnano.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...